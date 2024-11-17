Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Тюмень» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 ноября 2024

«Тюмень» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 ноября 2024

17 ноября 2024, 15:50
Тюмень
17.11.2024, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Сочи
90+5' Р. Барт
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
1
Евгений Гошев
ВР
72
Александр Бем
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
4
Данил Кленкин
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
70
Андрей Марьянов
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
11
Данил Карпов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Сочи
33
Никита Карабашев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
14
Игнасио Сааведра
ОП
77
Владимир Писарский
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Тюмень
33
Станислав Крицюк
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
52
Илья Петухов
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
90
Ислам Мокаев
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Сочи
88
Максим Рудаков
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
7
Илья Сафронов
ПВ
59
Руслан Барт
ПВ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Гошев
34
Храмцов
30
Шавлохов
13
Петров
72
Бем
2
Поройков
4
Кленкин
32
Кулишев
70
Марьянов
11
Карпов
24
Коротаев
4-2-2-2
33
Карабашев
28
Магаль
91
Суслов
22
Кожемякин
17
Макарчук
5
Кравцов
14
Сааведра
29
Никитин
14
Крамарич
11
Мелешин
77
Писарский
2
Поройков
90
Мокаев
90
Мокаев
2
Поройков
24
Коротаев
10
Савинов
10
Савинов
24
Коротаев
70
Марьянов
31
Ткачук
31
Ткачук
70
Марьянов
32
Кулишев
14
Кенфак
14
Кенфак
32
Кулишев
29
Никитин
27
Заика
27
Заика
29
Никитин
28
Магаль
59
Барт
59
Барт
28
Магаль
11
Мелешин
11
Шушеначев
11
Шушеначев
11
Мелешин
Остались в запасе
Тюмень
Сочи
33
Станислав Крицюк
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
88
Максим Рудаков
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
7
Илья Сафронов
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
33
Станислав Крицюк
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
7
Илья Сафронов
ПВ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Тюмень - Сочи
6
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
6
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Тюмень» против «Сочи», 19-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 ноября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тюмень» – «Сочи»

«Тюмень» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Сочи Тюмень
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
14
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+