17.11.2024, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 19 тур
Россия. Первая лига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Тюмень
Тюмень
3-2-1-2-2
1
Гошев
34
Храмцов
30
Шавлохов
13
Петров
72
Бем
2
Поройков
4
Кленкин
32
Кулишев
70
Марьянов
11
Карпов
24
Коротаев
4-2-2-2
33
Карабашев
28
Магаль
91
Суслов
22
Кожемякин
17
Макарчук
5
Кравцов
14
Сааведра
29
Никитин
14
Крамарич
11
Мелешин
77
Писарский
2
Поройков
90
Мокаев
90
Мокаев
2
Поройков
24
Коротаев
10
Савинов
10
Савинов
24
Коротаев
70
Марьянов
31
Ткачук
31
Ткачук
70
Марьянов
32
Кулишев
14
Кенфак
14
Кенфак
32
Кулишев
29
Никитин
27
Заика
27
Заика
29
Никитин
28
Магаль
59
Барт
59
Барт
28
Магаль
11
Мелешин
11
Шушеначев
11
Шушеначев
11
Мелешин
Остались в запасе
Тюмень
Сочи
33
Станислав Крицюк
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
88
Максим Рудаков
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
7
Илья Сафронов
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
33
Станислав Крицюк
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
7
Илья Сафронов
ПВ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Тюмень - Сочи
6
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
6
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Тюмень» против «Сочи», 19-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 ноября 2024 в 17:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»