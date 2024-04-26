Писарев уволен из «Краснодара-2»

В «Краснодаре-2» тренерская отставка. Команду покинул Николай Писарев.
«Данное решение было принято по обоюдному согласию сторон. Исполнять обязанности наставника команды до конца сезона будет Олег Веретенников», – написали краснодарцы.
Ранее Писарев получил четыре матча дисквалификации за нецензурную брань в адрес судьи.
- Писарев возглавлял «Краснодар-2» с осени.
- Тренер также входит в штаб сборной России.
- «Краснодар-2» в группе «Золото» Второй лиги идет 5-м.
Источник: официальный сайт «Краснодара»