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Писарев уволен из «Краснодара-2»

26 апреля 2024, 13:00
2

В «Краснодаре-2» тренерская отставка. Команду покинул Николай Писарев.

«Данное решение было принято по обоюдному согласию сторон. Исполнять обязанности наставника команды до конца сезона будет Олег Веретенников», – написали краснодарцы.

Ранее Писарев получил четыре матча дисквалификации за нецензурную брань в адрес судьи.

  • Писарев возглавлял «Краснодар-2» с осени.
  • Тренер также входит в штаб сборной России.
  • «Краснодар-2» в группе «Золото» Второй лиги идет 5-м.

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Источник: официальный сайт «Краснодара»
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Краснодар Краснодар-2 Писарев Николай
Комментарии (2)
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Skull_Boy
1714125787
Потому что мешок и потолок его развития чесать языком на дЭбил ТВ
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andr45
1714130195
Какой ТАЛАНТИЩЕ погибает(((( "ХИМКИ" ему за ТРИ недели выхода на "работу" ему заплатили СОРОК МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ) Интересно, во сколько он обойдется Краснодару?
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