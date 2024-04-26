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Малоян: «В «Спартаке» были наглые и хамские бразильцы»

26 апреля 2024, 13:37
6

Бывший форвард «Спартака» Артур Малоян охарактеризовал легионеров, с которыми пересекся в клубе.

– Кто ваш любимый партнeр в «Спартаке»?

– С Алексом мы прямо сдружились: партнeр, старший брат, друг. Он помогал, разговаривал, был добряком. В основном в «Спартаке» были наглые, хамские и заносчивые бразильцы. Кстати, им позволяли такими быть, но Алекс в корне от них отличался. Это человек с большой душой, талантище. Так как я был молодой, он позволил мне с ним сдружиться. Всегда вспоминаю его тeплыми словами.

Ещe с Саньком Прудниковым мы до сих пор на связи, с Александром Зотовым хоть и не на связи, но оба знаем, что можем позвонить друг другу, с ним тeплые отношения.

  • Малоян был в системе «Спартака» в 2005-2012 годах.
  • За команду в РПЛ Артур провел 5 матчей.
  • 35-летний уроженец Краснодара приступил к тренерской карьере.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Малоян Артур
Комментарии (6)
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andr45
1714130031
Да уж, истинный спартаковец))))) Дебютировал за основной состав «Спартака» 16 ноября 2008. Всего за «Спартак» провёл ДВА матча в чемпионате России. 20 января 2010 года был отдан в аренду в клуб «Салют» Белгород откуда через месяц был изгнан) 27 декабря 2010 год был арендован брянским «Динамо»[ 13 августа 2016 года перешёл в красноярский «Енисей», контракт был рассчитан на один год В 2018 году был арендован «Тюменью», сыграв там 15 матчей. В 2019 году перешёл в «Урожай», сыграл в 9 встречах. С февраля по декабрь 2021 года выступал в составе клуба «Форте» (Таганрог). Провёл за таганрогский клуб 34 матча во всех турнирах, в которых забил 7 голов.
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raritet
1714131797
Эти те самые бразилы сейчас перекочевали в Зенит. Нужно уже избавляться от многих из этой диаспоры.
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alefreddy
1714147340
трудно припомнить его вот Алекс это звезда а Малоян за вторую команду или вообще на просмотре был
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SLADE2019
1714198236
Малоян, кстати еще одно доказательство, что очень неважно в клубе с молодежью работают, Он был забивалой в дубле, Лаудруп его к основе подтягивал, а Карпин по арендам пустил, ну и как частенько бывает - сдулся парень.
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JUVENTUS--google
1714219268
А сколько хамских армячшек по всей стране??
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