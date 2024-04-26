Малоян: «В «Спартаке» были наглые и хамские бразильцы»

Бывший форвард «Спартака» Артур Малоян охарактеризовал легионеров, с которыми пересекся в клубе.

– Кто ваш любимый партнeр в «Спартаке»?

– С Алексом мы прямо сдружились: партнeр, старший брат, друг. Он помогал, разговаривал, был добряком. В основном в «Спартаке» были наглые, хамские и заносчивые бразильцы. Кстати, им позволяли такими быть, но Алекс в корне от них отличался. Это человек с большой душой, талантище. Так как я был молодой, он позволил мне с ним сдружиться. Всегда вспоминаю его тeплыми словами.

Ещe с Саньком Прудниковым мы до сих пор на связи, с Александром Зотовым хоть и не на связи, но оба знаем, что можем позвонить друг другу, с ним тeплые отношения.