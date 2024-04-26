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Титов назвал главную проблему «Спартака»

26 апреля 2024, 12:13
5

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов оценил ситуацию в клубе.

  • Накануне в 21-м туре РПЛ «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА (0:0).
  • Впереди матч с «Локомотивом» (28 апреля).
  • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.

– Какие у вас сегодня ощущения на душе, глядя на «Спартак»?

– Как обычно, американские горки – нет стабильности.

– В чем их главная проблема?

– Нестабильность состава: сегодня могут играть одни, на следующую игру появятся пять-семь новых футболистов, а результат не поменяется. У «Спартака» нет стиля своего, они ужасно выглядят в атаке. Будем честны, только после подарка Песьякова в игре с «Ростовом» игра красно-белых раскрылась. Если я не ошибаюсь, до этого команда забила два-три мяча в шести-семи матчах. Не забываем еще про ошибки Лещука, благодаря которым Соболев забил два мяча.

Самая большая проблема «Спартака» и российского футбола – позиционная атака. Когда я играл в «Спартаке», у нас такой проблемы не было. Мне вообще непонятно, как можно играть в тот футбол, в который сейчас играет «Спартак». А этот клуб совсем недавно заявлял о том, что будет бороться за чемпионство… С таким футболом, увы, бороться за чемпионство не получится.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор
Комментарии (5)
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...уефан
1714125171
...согласен на 100%...
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raritet
1714127889
Проблема в руководстве. Покупают "тренера"- менеджера. Но он не ставит игру. Он пытается жонглировать игроками. При Романцеве была другая система . Отрабатываются схемы, и в основном , отработанное до механизма это давало плоды.
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lejnin
1714128780
Главная проблема Спартака в том, что каждый псевдоэксперт пытается пукнуть в их сторону по делу и без... Я понимаю, что Спартак самый популярный клуб России, но иногда можно и про других поговорить )) где волна комментариев от бывших футболистов, агентов и прочей шушеры, когда Рубин немытых натянул?
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