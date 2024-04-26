Титов назвал главную проблему «Спартака»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов оценил ситуацию в клубе.

Накануне в 21-м туре РПЛ «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА (0:0).

Впереди матч с «Локомотивом» (28 апреля).

«Спартак» идет в РПЛ 6-м.

– Какие у вас сегодня ощущения на душе, глядя на «Спартак»?

– Как обычно, американские горки – нет стабильности.

– В чем их главная проблема?

– Нестабильность состава: сегодня могут играть одни, на следующую игру появятся пять-семь новых футболистов, а результат не поменяется. У «Спартака» нет стиля своего, они ужасно выглядят в атаке. Будем честны, только после подарка Песьякова в игре с «Ростовом» игра красно-белых раскрылась. Если я не ошибаюсь, до этого команда забила два-три мяча в шести-семи матчах. Не забываем еще про ошибки Лещука, благодаря которым Соболев забил два мяча.

Самая большая проблема «Спартака» и российского футбола – позиционная атака. Когда я играл в «Спартаке», у нас такой проблемы не было. Мне вообще непонятно, как можно играть в тот футбол, в который сейчас играет «Спартак». А этот клуб совсем недавно заявлял о том, что будет бороться за чемпионство… С таким футболом, увы, бороться за чемпионство не получится.