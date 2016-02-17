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    «Рома» хочет летом купить Зинченко за 4 миллиона

    Полузащитник "Уфы" Александар Зинченко может летом перейти в "Рому". Как сообщает Footballtransfer.com.ua, римляне начали переговоры о трансфере украинского игрока и готовы заплатить за него четыре миллиона евро. По информации источника, сам Зинченко уже дал предварительное согласие на переход в итальянский клуб.

    Ранее генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщал, что Зинченко интересуются клубы, выступающие в Лиге чемпионов.

    Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в четыре миллиона евро. В нынешнем розыгрыше РФПЛ Зинченко провел 13 матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.02.2016 01:12
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 17 февраля 2016, 08:44

      кто это вообще

      -2
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