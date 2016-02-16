Президент «Цюриха» доволен дебютом Кержакова

Президент швейцарского футбольного клуба "Цюрих" Анчилло Канепа доволен дебютом новичка команды Александра Кержакова, который отметился голом в последнем матче внутреннего чемпионата.

"Для меня очевидно, что Кержаков будет прибавлять с каждым последующим матчем. Пока он оправдывает наши ожидания — его гол в матче с "Люцерном" оказался победным.

Кержаков очень профессионален во всем, что делает. Он пользуется большим авторитетом в команде. Один из игроков сказал мне, что он может многому научиться у Александра", — сказал Канепа.