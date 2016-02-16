Виллаш-Боаш: «Все трое новичков «Зенита» имеют шанс появиться на поле во встрече с «Бенфикой»

Наставник "Зенита" Андре Виллаш-Боаш рассказал о шансах новичков сине-бело-голубых выйти на поле в сегодняшнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Бенфикой". Также португалец отметил, что все они являются игроками высокого класса.

– Насколько вписаны в команду новички и их шансы выйти на поле?

– Мы сделали наконец-то отличные приобретения, несмотря на лимит. Есть шанс появиться на поле у всех троих. Опыт выступления в еврокубках у них разный, но каждый способен стать завтра ключевым игроком встречи.

– В чем разница между "Бенфикой" времен Жезуша и Руя Витории?

– Какая-то разница есть, но не особо значительная. Сейчас, может, игроки посильнее, но у Жорже Жезуша они многому научились. "Бенфика" есть "Бенфика". Она будет рисковать и показывать атакующий футбол.

Напомним. что состав петербургского клуба нынешней зимой пополнили Александр Кокорин, Юрий Жирков (оба – "Динамо") и Жозе Маурисио ("Терек").