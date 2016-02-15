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    Кисляк: «Рубин» поборется за выход в Лигу Европы»

    Полузащитник "Рубина" Сергей Кисляк прокомментировал задачи казанского клуба на вторую часть сезона. Кроме того, футболист рассказал о свеем будущем в команде.

    – Вас называли чуть ли не "белорусский Зидан". Как менялся ваш статус в сборной в связи с отсутствием практики?

    – В сборной Георгий Кондратьев тоже давал мне мало времени, когда я мало играл в клубе. Ему требовались игроки с практикой. Если не играешь в клубе, то в сборной тяжело.

    – Приход Чалого вдохнул в вас новую жизнь?

    – Да, сейчас я очень много матчей провел в стартовом составе, спасибо тренеру за доверие. Видимо, оценил мою работу – и предоставил шанс.

    – Стартовые часть сезона "Рубин" провалил. На что команда рассчитывает во второй части?

    – Первые игры мы сыграли слабо. Сейчас немного выправили ситуацию. Этот этап будет очень тяжелый. Надо выигрывать с первого матча и смотреть вверх турнирной таблицы. Отрыв еще не такой большой, и шанс зацепиться за Лигу Европы есть.

    – У вас летом истекает контракт с "Рубином", что дальше?

    – Конечно хочется остаться. Я привык и к команде, и к городу. Моей семье очень комфортно в Казани. Отличный город. Есть все, что нужно. Сейчас идет разговор с руководством. Вроде все идет положительно, но это футбол, произойти может все что угодно.

    Источник: «Советский спорт»

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    15.02.2016 11:56
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