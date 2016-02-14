Жардим: «Вагнер Лав отличился, это хорошо для него и для команды»

Наставник "Монако" Леонарду Жардим отметил важность добытой ничьей во встрече 26-го тура Лиги 1 против "Сент-Этьена" (1:1). Напомним, что одно очко монегаскам принес точный удар нападающего Вагнер Лава, ставший для бразильца первым в составе красно-белых.
"Это необходимое очко. Наша задача – сохранение второй позиции. Вагнер Лав отличился, это хорошо для него и для команды", – отметил Жардим.
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Источник: ФК «Монако»