Дюков: «Допускаю, что Кержаков еще выйдет на поле в составе «Зенита»

Президент "Зенита" Александр Дюков рассказал о возможных перспективах нападающего Александра Кержакова в стане сине-бело-голубых. На данный момент 33-летний нападающий, права на которого принадлежат питерскому клубу, на правах аренды выступает за швейцарский "Цюрих".

- Александр Кержаков ушел в аренду в "Цюрих". Летом у него заканчивается контракт. Больше за "Зенит" он не сыграет?

- Решение о продлении его контракта будет приниматься летом совместно с новым тренером. Сейчас рано делать какие-то прогнозы.

- То есть вы допускаете, что он еще выйдет в составе "Зенита"?

- Да, допускаю.

- Кержаков уехал в западный клуб. Это была его инициатива или "Зенит" не хотел отпускать его в аренду в Россию?

- Саша всегда говорил, что сейчас не представляет себя в футболке другого российского клуба. Мы его позицию поддерживали.

- Кроме Кержакова и Рязанцева кто-то еще зимой может уйти из "Зенита"?

- Мы ни с кем расставаться не планируем.