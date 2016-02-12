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    Нападающий сборной Черногории пройдет медосмотр в «Динамо»

    Нападающий сборной Черногории и минского "Динамо" Фатош Бечирай близок к переходу в "Динамо" из Москвы.

    Как сообщает Vijesti.me, завтра Бечирай прибудет в столицу России, где его ждет медосмотр в "Динамо". В случае успешного прохождения обследования футболист подпишет с московским клубом контракт.

    В прошлом сезоне белорусской Высшей лиги Бечирай провел 23 матча, в которых забил девять голов и сделал семь результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.02.2016 20:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +407

      18JG 12 февраля 2016, 20:37

      "Динамо" собирает каких-то третьесортных легов (Драгуна это не касается).

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