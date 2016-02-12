Нападающий сборной Черногории пройдет медосмотр в «Динамо»

Нападающий сборной Черногории и минского "Динамо" Фатош Бечирай близок к переходу в "Динамо" из Москвы.

Как сообщает Vijesti.me, завтра Бечирай прибудет в столицу России, где его ждет медосмотр в "Динамо". В случае успешного прохождения обследования футболист подпишет с московским клубом контракт.

В прошлом сезоне белорусской Высшей лиги Бечирай провел 23 матча, в которых забил девять голов и сделал семь результативных передач.