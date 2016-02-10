Карпин: «На Таски реально претендовала «Барселона»

Главный тренер армавирского "Торпедо" Валерий Карпин поделился своим мнением о переходе Сердара Таски из "Спартака" в "Баварию".

– Немец соответствует уровню суперклуба?

– Однозначно. Ведь в 2010 году на него реально претендовала "Барселона", и только из-за травмы тот трансфер не случился. Не мог же с тех пор Таски растерять все свои качества. Другое дело, что "Спартак" его купил за мизерные деньги с повреждением и помог восстановиться. А то, что Сердара теперь взяли в "Баварию", как раз говорит о его уровне. И весь визг со стороны, звучавший после его приезда в Москву, просто ни о чем.

– Как думаете, задержится он в Мюнхене после окончания аренды? Будет его выкупать "Бавария"?

– Совсем не удивлюсь. За его аренду ведь и сейчас заплачена приличные деньги.

– Немецкие источники утверждают, что 2,5 миллиона евро.

– Про такую сумму не слышал – про миллион или чуть больше. В продолжение моего ответа – если футболиста берут на четыре месяца, и столько платят, наверное, это не просто так? Подозреваю, что "Бавария" планирует воспользоваться опцией выкупа. А отдавать за аренду такую сумму и еще тратиться на зарплату – на немцев, умеющих считать деньги, это, мягко говоря, не похоже. По мне, все однозначно сделано для того, чтобы, повторю, летом оставить Таски в Мюнхене. Сомнения, возможно, у "Баварии" есть, но связаны они не с квалификацией Сердара, а его здоровьем. Посмотрят на него в ежедневном режиме – и примут решение, – сказал Карпин.