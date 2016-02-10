Читатели «Бомбардира»: на замену Думбия ЦСКА приобретет неизвестного европейца

Аренда Сейду Думбия закончилась, а впереди еще 12 матчей чемпионата. Как ЦСКА собирается строить атакующую игру без своей главной ударной силы?

"Бомбардир" провел голосование среди своих читателей, по итогам которого на замену Сейду Думбия, покинувшего армейский клуб, красно-синие приобретут какого-либо неизвестного европейца. Именно за такой вариант отдали свой голос 25 процентов посетителей портала.

Вторым популярным вариантом стало мнение, что новичок ЦСКА Арон Оланаре ничем не хуже ивуарийца, за него проголосовало 23 процента читателей "Бомбардир".