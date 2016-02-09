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Из расположения «Актобе» исчез бывший хавбек «Анжи»

9 февраля 2016, 14:29
6

Наставник «Актобе» Юрий Уткульбаев заявил, что находящиеся на просмотре форвард «Челси» Ислам Феруз и бывший хавбек «Анжи» Абдул Разак пропали из расположения казахстанского клуба.

«Они вчера с нами тренировались, вечером мы с ними обсудили тактические моменты игры на сегодня – хотели их поставить, посмотреть, что они из себя представляют. Мы им показали, как играем. На этом наше знакомство закончилось. Утром встали, а их нет в отеле. Что я еще могу сказать о них?», – сказал Уткульбаев.

Источник: ФК «Актобе»
Казахстан. Премьер-Лига Россия. Премьер-лига Казахстан Актобе Анжи Челси Разак Абдул Уткульбаев Юрий
Комментарии (6)
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Barsuk52
1455017739
игил
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Aztec58
1455017741
Ищите в Славии, ага))))
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hodyrev
1455020252
Они увидели игру окжетпса и подписали контракты сроком до конца жизни
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APchelov
1455022867
Проснулись, поняли, что не потянут, и тихо, по-английски удалились
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Black Giz
1455029938
Серьезный подход к делу)))
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