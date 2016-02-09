Из расположения «Актобе» исчез бывший хавбек «Анжи»

Наставник «Актобе» Юрий Уткульбаев заявил, что находящиеся на просмотре форвард «Челси» Ислам Феруз и бывший хавбек «Анжи» Абдул Разак пропали из расположения казахстанского клуба.

«Они вчера с нами тренировались, вечером мы с ними обсудили тактические моменты игры на сегодня – хотели их поставить, посмотреть, что они из себя представляют. Мы им показали, как играем. На этом наше знакомство закончилось. Утром встали, а их нет в отеле. Что я еще могу сказать о них?», – сказал Уткульбаев.