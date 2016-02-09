Мельгарехо пока не присоединился к «Спартаку»

Новичок "Спартака" Лоренцо Мельгарехо отсутствовал на утренней тренировке команды. По информации, полученной из стана красно-белых, игрок пока не прибыл в испанскую Марбелью, где проходит сбор московского клуба.

Вчера между парагвайцем и "Спартаком" было подписано соглашение на 4,5 года. Зарплата полузащитника составит порядка 1,6 миллиона евро в год.

В текущем сезоне Мельгарехо, выступавший в первой части чемпионата за "Кубань", принял участие в 16-ти поединках и отметился восемью забитыми мячами.