Фролов: «Ничего криминального в радиоинтервью я не сказал»

Голкипер "Кубани" Евгений Фролов прокомментировал свою ссылку в дубль из-за интервью на радио "Спорт FM".

– Не все так печально. Просто пока отправили в дубль.

– Из-за интервью на радио?

– После него. Это точно.

– Что прежде всего не понравилось руководству клуба в ваших словах? Что сказали лишнее?

– Клуб понять можно. Когда игрок высказывается, что в "Кубани" не все в порядке, руководителям это неприятно. С другой стороны, ничего криминального в радиоинтервью я не сказал. Ведь реакция на него последовала не после самого эфира, а после того, как напечатали мои слова и что-то там переиначали. Собрали все в кашу – вопросы, ответы и так далее…

– Что теперь?

– Случилось так, как случилось. Ничего страшного.

– Не жалеете, что перешли в "Кубань"?

– Нет. Это новый вызов, новые люди – все в "копилочку".

– Палата по разрешению споров РФС удовлетворила ваши финансовые претензии к "Кубани". Задолженности по зарплате погасили?

– Пока нет. Но, как я понимаю, после заседания должно пройти две недели. Думаю, в скором времени долги закроют. "Кубани" же нужно заявлять новичков.

– Нет ощущения, что вас наказали не столько за интервью, сколько за то, что обратились в Палату по разрешению споров?

– В декабре другие ребята тоже подавали на КДК, и никаких санкций со стороны клуба в итоге не последовало. В принципе, это нормальное явление.