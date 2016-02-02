«Манчестер Сити» внес Ихеначо в заявку на Лигу чемпионов вместо Насри

"Манчестер Сити" исключил из заявки на матчи плей-офф Лиги чемпионов французского полузащитника Самира Насри, сообщает журналист Джон Смит в своем Twitter.

Вместо него в заявку внесен молодой нигерийский нападающий Келечи Ихеначо, который в нынешнем сезоне забил 8 голов в 17 матчах.

Что касается Насри, то в данный момент он восстанавливается после травмы и может вернуться в строй к концу марта.

Напомним, что в 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" сыграет с киевским "Динамо".