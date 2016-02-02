Асхабадзе: «Многие смеялись над словами, что Таски один из лучших защитников Европы»

Генеральный директор "Бананца" Роман Асхабадзе, который ранее работал в такой же должности в "Спартаке", прокомментировал переходы защитника Сердара Таски в "Баварию" и вратаря Антона Митрюшкина в "Сьон".

"Для начала хотел бы пожелать удачи Таски. Считаю его одним из лучших защитников Европы, о чeм мы, руководство клуба, в своe время заявили ещe на пресс-конференции, посвящeнной представлению новичков. Тогда, я помню, многие смеялись над этими словами. Теперь пусть над собой посмеются. Приглашение такого клуба, как "Бавария", — не это ли признание уровня и квалификации Таски?

Что касается Антона Митрюшкина, то для него это прекрасный вызов и большой шанс зарекомендовать себя в Европе. А вот почему "Спартак" отпустил игрока, которого специалисты называют одним из самых многообещающих и талантливых голкиперов в Европе, мне не очень понятно. Отпускать российского игрока сейчас, когда лимит с каждым годом ужесточается, не говоря уже о том, что Антон — голкипер с большим потенциалом, считаю стратегически неверным решением. Не понаслышке знаю, что возможность пролонгации контракта у "Спартака" была ещe минувшим летом", — сказал Асхабадзе.

Напомним, что "Бавария" арендовала Таски за 2,5 миллиона евро до конца сезона с правом последующего выкупа за 10 миллионов евро. Что касается Митрюшкина, то он был продан в "Сьон" за 380 тысяч евро.