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  • Асхабадзе: «Многие смеялись над словами, что Таски один из лучших защитников Европы»

Асхабадзе: «Многие смеялись над словами, что Таски один из лучших защитников Европы»

2 февраля 2016, 12:24
7

Генеральный директор "Бананца" Роман Асхабадзе, который ранее работал в такой же должности в "Спартаке", прокомментировал переходы защитника Сердара Таски в "Баварию" и вратаря Антона Митрюшкина в "Сьон".

"Для начала хотел бы пожелать удачи Таски. Считаю его одним из лучших защитников Европы, о чeм мы, руководство клуба, в своe время заявили ещe на пресс-конференции, посвящeнной представлению новичков. Тогда, я помню, многие смеялись над этими словами. Теперь пусть над собой посмеются. Приглашение такого клуба, как "Бавария", — не это ли признание уровня и квалификации Таски?

Что касается Антона Митрюшкина, то для него это прекрасный вызов и большой шанс зарекомендовать себя в Европе. А вот почему "Спартак" отпустил игрока, которого специалисты называют одним из самых многообещающих и талантливых голкиперов в Европе, мне не очень понятно. Отпускать российского игрока сейчас, когда лимит с каждым годом ужесточается, не говоря уже о том, что Антон — голкипер с большим потенциалом, считаю стратегически неверным решением. Не понаслышке знаю, что возможность пролонгации контракта у "Спартака" была ещe минувшим летом", — сказал Асхабадзе.

Напомним, что "Бавария" арендовала Таски за 2,5 миллиона евро до конца сезона с правом последующего выкупа за 10 миллионов евро. Что касается Митрюшкина, то он был продан в "Сьон" за 380 тысяч евро.

Источник: Чемпионат.ком
Германия. Бундеслига Россия. Премьер-лига Германия Спартак Бавария Урарту Сьон Таски Сердар Митрюшкин Антон Асхабадзе Роман
Комментарии (7)
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Parham
1454405305
А чего Спартачи тогда так много напропускали??
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АртурZaСМ
1454406506
Продали Митрюшкина за 380 тыс. евро???!!!! селекционеры Спартака пошли вы все в Ж-О-П-У!!!!!
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Aztec58
1454420555
Одним из лучших в России он так и не стал, ага.
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Raxor
1454446485
бля я в шоке 2.5 лям за аренду, бавария чет не похожа на ся
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