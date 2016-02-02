Романцев сравнил «Ростов» с «Лестером»

Бывший наставник сборной России Олег Романцев расхвалил игру "Ростова" в первой части сезона. По словам специалиста, ростовчане занимают второе место в турнирной таблице РФПЛ вполне заслуженно.

"Иностранцев смотришь – ну здорово, да, красиво, все на классе, все на уровне. "Барселона", "Бавария" — сидишь и любуешься. А душа все время просит русского футбола, и ничего с этим не поделать.

За этот сезон я сказал бы отдельное спасибо ЦСКА, который сначала чуть не стал чемпионом за много туров до финиша, а потом все-таки подарил нам интригу. И то, что плотность в таблице максимально высокая, — это прекрасно, не всякий раз так получается. И с аутсайдерами совсем ничего не понятно. И "Ростов" — вот удивил так удивил! Причем "Ростов", на мой взгляд, на своем втором месте находится по заслугам. Календарь у него на вторую часть сезона, правда, не самый хороший, но команда уже столько сделала, что не отнять.

Я бы сравнил "Ростов" с "Лестером" – не по игре, а по интриге. "Лестер", правда, чуть ли не на первое место уже замахнулся, но это детали. Английские эксперты дают "Лестеру" пятое итоговое место, не выше. Я желаю "Ростову" всего самого доброго, однако в тройку, мне кажется, он вряд ли попадет", — рассказал журналисту Романцев.