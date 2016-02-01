«Спартак» сохранил за собой приоритетное право на выкуп Митрюшкина

"Спартак" сможет выкупить вратаря Антона Митрюшкина, отданного в аренду в "Сьон".

"Спартак" имеет приоритетное право на возврат вратаря Антона Митрюшкина из "Сьона", если швейцарский клуб получит предложение по продаже или аренде 19-летнего футболиста. Контракт Митрюшкина со "Сьоном" рассчитан до 2019 года с возможностью продления еще на один сезон.

Следует добавить, что если "Сьону" поступит предложение от любого клуба на выкуп или аренду, то "Спартак" получает преимущественное право выкупа или аренды нашего воспитанника на предложенных швейцарскому клубу условиях.

Отметим, что "Спартак" предложил Антону новый контракт, но он предпочел получать игровую практику за рубежом. ФК "Спартак" благодарит Митрюшкина за время, проведенное в нашей команде, и желает ему успехов в дальнейшей карьере", – сказано на официальном сайте "Спартака".