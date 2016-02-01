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    Агент: «Аршавин может продолжить карьеру в Китае или Саудовской Аравии»

    Футбольный агент Сергей Пушкин уверен, что у Андрея Аршавина будет возможность трудоустроиться в Китае или Саудовской Аравии. Как сообщалось ранее, сегодня футболист расторг контракт с "Кубанью".

    "В Аршавине должны быть заинтересованы клубы из Китая и Саудовской Аравии. Если, конечно, у него есть агент, который готов предложить такой вариант продолжения карьеры. На российском рынке Аршавин вряд ли будет востребован. Клубы, которые будут в нем заинтересованы, не потянут его запросов. Либо Аршавин завершит карьеру и будет играть на уровне КФК, либо продолжит выступать в другом чемпионате.

    Аршавин точно не пойдет по пути Кержакова. С Александром я знаком достаточно неплохо. Могу сказать, что это два разных человека, два разных характера. Благодаря ему Кержаков продолжает играть и будет востребован еще пару тройку лет", — сказал агент.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.02.2016 18:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 1 февраля 2016, 20:46

      Напишите лучше новость о футбольном агенте Сергее Пушкине - вот например есть ли у него сын Сашка???

      0
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 1 февраля 2016, 19:12

      О каких запросах может идти речь,если в той же Кубани не смог себя проявить?

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 февраля 2016, 18:21

      Э-э, торопиться не надо... не факт, что Керж продержится пару лет.

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