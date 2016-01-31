Кобелев: «Динамо» просто было неспособно удовлетворить требования Жиркова и Кокорина»

Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев рассказал о деталях перехода защитника команды Юрия Жиркова и нападающего Александра Кокорина в «Зенит».

– Знали, что Юрий с Александром могут перебраться в «Зенит» еще до истечения срока контракта или это стало для вас неожиданностью?

– Их желание переехать в Питер, скорее всего, не было секретом ни для кого. Понятно, что и я был в курсе того, как развиваются события.

– Руководство клуба спрашивало на сей счет ваше мнение?

– Естественно. Уход таких футболистов – потеря для любой команды. Но в футболе порой, увы, случается, когда ты становишься заложником обстоятельств и вынужден принять решение даже вопреки своему желанию.

– История с Жирковым и Кокориным из этой оперы?

– Именно. У обоих летом истекал срок контракта. И в нынешней ситуации клуб, в отличие от «Зенита», просто не мог удовлетворить их требования. Так что сложившийся вариант устроил все три стороны.