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    Ташуев: «Мельгарехо должен присоединиться к «Кубани» на втором сборе»

    Главный тренер "Кубани" Сергей Ташуев сообщил, что нападающий Лоренцо Мельгарехо присоединится к команде на втором зимнем тренировочном сборе на Кипре. Во время первого сбора футболист был в Парагвае со своей семьей. Напомним, что ранее была информация о том, что парагвайский форвард близок к переходу в московский "Спартак".

    "Лоренсо вылетает на Кипр. Мы его ждем. Должен к нам присоединиться на сборе завтра.

    По Павлюченко пока решение не принято. Либо полетит и будет заниматься там индивидуально с реабилитологом, либо на какое-то время останется еще в Краснодаре", - проинформировал Ташуев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    31.01.2016 15:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -18

      uskorovau 31 января 2016, 21:05

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 31 января 2016, 20:27

      Присоединится, но с каким настроением?

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