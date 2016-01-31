Слуцкий: «ЦСКА как боролся каждый сезон за золотые медали, так и продолжает бороться»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий заявил, что, несмотря на неоднократную потерю лидеров, армейцы каждый сезон борются за чемпионство РФПЛ.

«Наши основные «селекционные» приоритеты – это вернуть Васю Березуцкого, Еременко, Щенникова (в строй) и Натхо – на уровень прошлого сезона. На мой взгляд, если у нас пройдут четыре таких «трансфера», то это будет лучшая «селекционная кампания» в Премьер-лиге.

Сколько я работаю в ЦСКА, всегда кого-то называли незаменимым. То говорили, что сейчас уйдет Милош Красич – и все, потом уйдет Вагнер Лав – и все, потом уйдет Кейсуке Хонда – и все, потом уйдет Сейду Думбия – и все. Эти футболисты уходили, кто-то возвращался, кто-то снова уходил, но тем не менее, ЦСКА как боролся каждый сезон за золотые медали, так и продолжает бороться. Когда не играет любой из ключевых футболистов, это не делает команду сильнее, однозначно. Но и драматизировать из-за потери одного игрока тоже было бы неправильно», – отметил Слуцкий.