Серия А. «Рома» добилась победы над «Фрозиноне»

В матче 22-го тура чемпионата Италии "Рома" дома победила "Фрозиноне". В первом тайме команды обменялись голами. Счет открыл хавбек римлян Раджа Наингголан, но уже через несколько минут форвард гостей Даниэл Чиофани восстановил равновесие. В самом начале второй половины матча новичок "Ромы" Стефан Эль-Шаарави забил гол в своем дебютном матче за клуб. Стоит отметить, что голевую передачу Эль-Шаарави отдал другой новичок римлян Эрвин Жуканович, для которого этот поединок также стал дебютным. Итоговый счет установил боснийский хавбек "Ромы" Миралем Пьянич.

Чемпионат Италии. Серия А. 22-й тур

"Рома" - "Фрозиноне" - 3:1 (1:1)

Голы: 1:0 - Наингголан, 18; 1:1 - Чиофани, 24; 2:1 - Эль-Шаарави, 48; 3:1 - Пьянич, 84