Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дикань: «Не страшно, что в сборной карьера не удалась»

    Украинский голкипер "Краснодара" Андрей Дикань не расстраивается из-за неудавшейся карьеры в составе национальной команды.

    "Нет ничего страшного, что карьера в сборной для меня сложилась не так удачно, как клубная. В сборной я познакомился с хорошими ребятами, которых не знал раньше, и до сих пор поддерживаю с ними связь. Что касается матча 1999 года, когда Андрей Шевченко забил курьезный гол в ворота Филимонова, могу сказать, что я сразу поставил себя на место Александра.

    Я прекрасно понимаю, какие чувства и эмоции он испытывал на тот момент, и по-человечески жалею его. Всегда неприятно пропускать такие голы, а особенно в играх за сборную", - сказал Дикань.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.01.2016 10:15
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11