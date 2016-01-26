Президент «Цюриха» доволен Кержаковым

Президент "Цюриха" Анчилло Канепа похвалил российского форварда Александра Кержакова, который отметился голом в товарищеском матче с "Ридом" (1:1).

"Очень рад, что Александр забил первый мяч за наш клуб. В последние недели он упорно работал и набрал очень хорошую форму. В проведенных товарищеских матчах он поразил меня объемом проделанной работы. Думаю, Кержакову действительно нравится в "Цюрихе". Он пользуется высоким авторитетом в коллективе и является примером для подражания для всех игроков", - сказал Канепа.

Напомним, что 33-летний Кержаков принадлежит "Зениту", а за "Цюрих" выступает на правах аренды.