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Президент «Цюриха» доволен Кержаковым

26 января 2016, 18:53
3

Президент "Цюриха" Анчилло Канепа похвалил российского форварда Александра Кержакова, который отметился голом в товарищеском матче с "Ридом" (1:1).

"Очень рад, что Александр забил первый мяч за наш клуб. В последние недели он упорно работал и набрал очень хорошую форму. В проведенных товарищеских матчах он поразил меня объемом проделанной работы. Думаю, Кержакову действительно нравится в "Цюрихе". Он пользуется высоким авторитетом в коллективе и является примером для подражания для всех игроков", - сказал Канепа.

Напомним, что 33-летний Кержаков принадлежит "Зениту", а за "Цюрих" выступает на правах аренды.

Источник: ТАСС
Швейцария. Суперлига Европа Цюрих Зенит Кержаков Александр
Комментарии (3)
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Aztec58
1453824148
Керж может гордиться.
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MirOb1
1453827143
Зенит не оценивает своих асов типа Кержакова и Широкова. Эти два парня в паре могут любую команду вывести в чемпионы...
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RMden
1453835625
Удачи Кержу!!!
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