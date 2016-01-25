Амельченко: «В Нью-Йорке подвергся черному расизму»

Экс-голкипер "Локомотива" и "Ростова" Антон Амельченко рассказал о том, как столкнулся с расизмом в США.

"Все считают белых расистами. А я вот был в Нью-Йорке и подвергался черному расизму. Знаете, как там называют белокожих? White snow − белый снег. Мы с женой гуляем в парке, где "Один дома" снимали, а там один парень черный занимался, махал ногами, типа карате. Я посмотрел, ну, выглядит смешно, а он начал ругаться: "Эй, вайт сноу!". Я же ему вообще ни слова не сказал. И потом в центре города, на Тайм-сквер, я пару раз тоже слышал. Чернокожие считают, что расизм − это однобокое явление. Это неправда. Просто я к этому отнесся спокойно: ну, сказали и сказали. А они сразу обижаются", - сказал Амельченко.