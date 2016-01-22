ЦСКА проявляет интерес к Эль-Шаарави

Московский ЦСКА заинтересовался возможностью приобретения нападающего «Милана» Стефана Эль-Шаарави. Помимо армейцев в услугах итальянца заинтересованы «Рома», «Вольфсбург», дортмундская «Боруссия», ряд китайских клубов, а также бывший клуб футболиста «Дженоа». Как сообщает источник, наиболее вероятным местом продолжения карьеры 23-летнего форварда видится Рим, где он должен будет стать заменой полузащитнику Жервиньо, который собирается покидать стан «волков». К тому же сам игрок хочет продолжить свои выступления на родине.

Первую половину сезона Эль-Шаарави провел в аренде в «Монако». Нападающий принял участие в 24 матчах, забил три гола и отметился одной результативной передачей. После чего французский клуб заявил о том, что не будет больше предоставлять игровую практику футболисту, чтобы не активировать опцию обязательного выкупа, которая прописана в арендном соглашении.