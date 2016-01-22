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    Озбилиз отправится в аренду в «Райо Вальекано»

    Полузащитник "Спартака" Арас Озбилиз прокомментировал свой предстоящий переход в расположение турецкого "Бешикташа".

    "После перехода меня отдадут в аренду "Райо Вальекано", чтобы я получал много игровой практики и летом вернулся более сильным игроком.

    "Бешикташ" впервые проявил ко мне интерес, еще до того как я получил травму крестообразных связок колена. Теперь в "Спартаке" решили, что нам лучше расстаться, и тут снова возник "Бешикташ", – рассказал Озбилиз.

    Напомним, что армянский футболист подпишет с "Бешикташем" контракт, рассчитанный на 4,5 года.

    Источник: Telegraaf.nl

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    22.01.2016 08:37
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