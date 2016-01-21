Карпин: «Вначале Мовсисян проявил себя очень даже неплохо»

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин прокомментировал уход из команды армянских легионеров - полузащитника Араса Озбилиза и нападающего Юры Мовсисяна.

"Я бы не стал категорично утверждать, что у Юры не сложилась карьера в "Спартаке". Вначале он проявил себя очень даже неплохо. Что случилось потом, нужно спросить у людей, которые пришли после меня. Первый сезон у Юры выдался удачным, потом пришли другие футболисты. Мне очень сложно судить со стороны. Проявить себя в Америке Мовсисян сможет. Футбол сейчас развивается в Америке быстрыми темпами. Но снова вернуться в Европу будет сложнее.

Что касается Озбилиза, думаю, травма крестообразных связок подкосила его. У него не было возможности проявить себя. В любой команде, думаю Арас сможет проявить себя. Многое зависит кончено от него, как он будет играть и от стиля той команды, куда он решит перейти. Но думаю, в этом вопросе у него проблем не будет и везде он сможет показать хорошую игру. Думаю, что Испания это его уровень", - сказал Карпин.

Напомним, что Мовсисян перешел в американский клуб "Реал Солт-Лейк" на правах аренды, а Озбилиз в ближайшее время будет продан в "Бешикташ".