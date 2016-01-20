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    Спортивный директор «Амкара»: «Если кто-то обратится по трансферу Селихова, будем думать»

    Спортивный директор "Амкара" Виктор Засульский рассказал, есть ли к клубу предложения со стороны других команд о покупке голкипера пермяков Александра Селихова.

    Есть ли предложения по голкиперу Александру Селихов, или он точно останется в "Амкаре" на весеннюю часть?

    Могу сказать одно: у Селихова долгосрочный контракт с клубом. Если кто-то к нам обратится, будем думать. На сегодняшний день я этим вопросом не занимаюсь. Сейчас Селихов находится на сборе, и тренерский штаб рассчитывает на него как на игрока основного состава.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    20.01.2016 16:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 января 2016, 18:17

      Очень содержательная инфа! Огромное спасибо!

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