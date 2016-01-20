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    Тарханов: «На просмотре в «Славии» находятся четверо молодых россиян»

    Главный тренер софийской "Славии" Александр Тарханов заявил, что на просмотре в его команде находятся четверо молодых российских футболистов.

    "Сейчас у нас на просмотре находятся четверо молодых россиян, но обсуждать их пока не хотелось бы, поскольку это всего лишь просмотр. Двое из ребят представляют "молодежку" "Краснодара" и еще один – игрок "Урала". Не хотелось бы называть фамилии этих игроков до тех пор, пока не наступит ясность по их будущему", – сказал Тарханов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.01.2016 14:03
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 января 2016, 17:48

      Во-во, молодые афри - в Россию, а молодые россияне - в Софию.

      0
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      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 20 января 2016, 17:13

      Давай Александр Федорович, готовь нам молодежь. Ты в этом деле, один из лучших.

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 20 января 2016, 15:33

      а четвертый?

      0
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