Тарханов: «На просмотре в «Славии» находятся четверо молодых россиян»

Главный тренер софийской "Славии" Александр Тарханов заявил, что на просмотре в его команде находятся четверо молодых российских футболистов.

"Сейчас у нас на просмотре находятся четверо молодых россиян, но обсуждать их пока не хотелось бы, поскольку это всего лишь просмотр. Двое из ребят представляют "молодежку" "Краснодара" и еще один – игрок "Урала". Не хотелось бы называть фамилии этих игроков до тех пор, пока не наступит ясность по их будущему", – сказал Тарханов.