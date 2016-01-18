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    Аленичев анонсировал уход Кирилла Комбарова и Озбилиза из «Спартака»

    Главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев не стал скрывать, что клуб попрощается с защитником Кириллом Комбаровым и хавбеком Арасом Озбилизом. По словам специалиста, на смену ушедшим футболистам будут приобретены новые. Также Аленичев рассказал о возможном уходе Тино Косты.

    "Да, у Араса было мало игровой практики, после травмы никак не мог набрать игровые кондиции. Сам игрок изъявил желание сменить команду, и мы посчитали, что в другом клубе он сможет чаще играть, получит дополнительную практику. Что же касается Кирилла, то летом у него заканчивается контракт, и было общее решение его не продлевать.

    Правда ли, что "Спартак" ведет переговоры по аренде Тино Косты в "Фиорентину"? Да, переговоры проведены. Мы на Тино не рассчитываем. Юра Мовсисян, Арас, Кирилл Комбаров. Думаю, что три-четыре человека действительно уйдут. Если говорить о новичках, то мы держим руку на пульсе, переговоры ведутся. Но не все так просто", — сказал он.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.01.2016 14:45
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 18 января 2016, 19:54

      Кирилл нормально играл и забивал голы в "Динамо", когда в тот период Кобелев вел команду к медалям.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8

      nikolsap 18 января 2016, 17:45

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 18 января 2016, 14:58

      анаеидзе и макеев на выход!

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 18 января 2016, 14:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      самого на выход его надобно

      -6
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > Nerlinger 18 января 2016, 14:59

      в Спартаке много шлака собралось. Пора расчищать.

      -1
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      Рейтинг: +1481

      GM > REDWHITE_ 18 января 2016, 18:16

      Каждый год расчищаете. А воз и ныне там. Пустая трата времени и денег.

      1
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      Рейтинг: +500

      Baggio1986 > GM 18 января 2016, 19:20

      Я с тобой согласен,я болельщик Спартака с 90-ых,но уважал и уважаю всех соперников!!!не важно ЦСКА это или Зенит,или...не важно.В данный момент в Спартаке надо менять изначально фундамент(Федун,армяне и т.д.)!!!!!!!!!!

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