Мовсисян: «Предвкушаю свое возвращение в МЛС»

Нападающий "Спартака" Юра Мовсисян, который будет выступать за "Реал Солт-Лейк" на правах аренды, поделился ожиданиями от своего возвращения в МЛС.

"Я давно хотел вернуться в "Реал Солт Лейк". Это был мой приоритетный выбор, потому что это было отличное место для меня и моей семьи. В Юте я чувствовал себя как дома. Я ушел отсюда после победы в чемпионате – теперь я хочу вернуться и повторить этот успех. Я был частью этой команды, прошедшей путь с самых низов до чемпионства. Я хочу сделать это еще раз и уже предвкушаю свое возращение", – приводит слова Мовсисяна официальный сайт "Реала Солт-Лейк".