Тарасов: «Футбол должен быть жестким и на грани»

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов рассказал, какой стиль футбола ему нравится.

– О футболисте Тарасове сложился стереотип: он порой чрезмерно груб, отчего часто получает желтые и красные карточки. В этом сезоне удалений у вас нет, в чемпионате всего два предупреждения. Осознанно стали сдержаннее?

– По характеру я точно не изменился, такой же жесткий и неуступчивый. Но, может, правда повзрослел. И не иду в борьбу, когда это не нужно (но при этом никогда не уберу ногу там, где необходимо идти в стык!) А еще судьи стали немножко иначе относиться, где-то просто словом предупреждают. Но до англичан им все равно далеко. Вот смотрел матч "Ливерпуль" – "Арсенал"... Даже сравнивать не хочу. И не в судьях дело, а в игроках. Как жестко и на грани они действуют! На мой взгляд, таким вот футбол и должен быть!