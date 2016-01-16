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    Мостовой: «Я и подзабыл, что Мовсисян – игрок «Спартака»

    Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой поделился мнением о переходе на правах аренды в "Реал Солт-Лейк" нападающего красно-белых Юры Мовсисяна.

    «Вряд ли уход Юры Мовсисяна станет потерей для «Спартака». Исхожу из того, что последние полгода он мало играл, и, что еще хуже — редко забивал. В связи с этим, наверное, и был куплен другой нападающий – Зе Луиш. Я и подзабыл, что Мовсисян – игрок «Спартака». Уход футболиста был бы потерей, если бы он покидал команду, будучи основным нападающим», – отметил Мостовой.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.01.2016 16:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 16 января 2016, 16:15

      Зато платёжная ведомость все эти годы не забывала Мовсисяна, ага.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 января 2016, 16:10

      Видать совсем уже старпер-болтаешь много,а помнишь совсем мало.

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