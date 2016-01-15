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    Гендиректор «Мордовии»: «Надеемся, что ни по одному из футболистов предложений не поступит»

    Генеральный директор «Мордовии» Владимир Бибиков рассказал о том, каким образом будет комплектоваться команда в зимнее трансферное окно.

    «Янник Джало покинул команду. Он был у нас в аренде, но не оправдал ожидания. Было принято решение прекратить сотрудничество.

    Марко Ломич? Это тоже довольно сложная для нас тема. Он квалифицированный, опытный, но в то же время крайне неуравновешенный и неуправляемый футболист. Те амбиции, которые у него есть, он предпочитает выплескивать не на поле, а в виде конфликтных ситуаций. Микроклимат внутри команды – штука очень тонкая, и именно по этой причине было принято решение перевести его в молодежный состав.

    Что касается Ле Таллека, то по нему официальных запросов не было. По другим футболистам тоже никто не обращался. Надеюсь, что и не обратится. У клуба очень скромные возможности, может быть, что в этот трансферный период мы никого не подпишем. Акцент в подготовке мы сделаем на то, чтобы навести порядок в нашем внутреннем устройстве», – сказал Бибиков в интервью газете "Мордовия".

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.01.2016 20:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +407

      Федырыч 15 января 2016, 21:15

      Вперед мордва в еврокубки.

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