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    Азмун не тренируется с «Ростовом» из-за политической ситуации

    Нападающий "Ростова" Сердар Азмун не может присоединиться к команде на первом тренировочном сборе из-за напряженных отношений между его родной страной Ираном и ОАЭ, где дончане готовятся ко второй части сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Форвард не может получить визу.

    "Из-за кризиса во отношениях между Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами нападающий "Ростова" Сердар Азмун не может получить визу и попасть на первый тренировочный сбор нашей команды.

    Футбольный клуб "Ростов" делает все возможное, чтобы как можно скорее решить эту проблему. В данный момент наш нападающий самостоятельно готовится ко второй части и выполняет все рекомендации тренерского штаба", - говорится в сообщении на официальном сайте "Ростова".

    Источник: ФК «Ростов»

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    15.01.2016 15:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 15 января 2016, 17:46

      Плохо, блин. Якобы наказываем Турцию и несём свои денежки союзникам Саудитов тех ещё недоброжелателей России.

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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Aztec58 15 января 2016, 21:23

      Причем тут Турция?Ты вроде взрослый человек,а хрень несешь.

      0
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 15 января 2016, 16:37

      ясно пойду

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      Рейтинг: +34

      Ramzes228 15 января 2016, 15:48

      он туркмен, а не перс...

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