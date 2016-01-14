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Панов: «Кокорин не способен усилить «Зенит»

14 января 2016, 15:02
12

Бывший игрок петербургского «Зенита» Александр Панов не считает целесообразным приобретение его бывшим клубом футболиста московского «Динамо» Александра Кокорина.

«Если «Зенит» рассчитывает пройти «Бенфику» и побороться за попадание в полуфинал Лиги чемпионов, им необходимо качественное усиление. Не знаю насколько смог бы усилить состав питерцев Гуарин, но на замену Витселю он бы пригодился. Однако это если бельгиец покинет «Зенит», а вообще питерцам нужно приобретать игроков, способных сразу усилить игру в атаке и обороне.

Усилит ли Кокорин «Зенит»? Уверен, что нет. Он даже в «Динамо» не входит в число лидеров, а уровню «Зенита» и подавно не соответствует. Может, в его игре что-то изменится, если состоится этот переход, но тогда это будет приобретением на перспективу, а на данный момент Кокорин – слабая кандидатура для «Зенита», — сказал Панов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Зенит Кокорин Александр Панов Александр
Комментарии (12)
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Диктор
1452773786
Да я вообще не понимаю-зачем его в сборную то приглашают-посредственность.
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narkozanos
1452781982
Кокорин бы Томь смог усилить только)
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DyinaMax
1452784176
Второй Сычев. Звезду поймал.
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FanatSerj
1452784515
Он Арсенал отлично усилит, Тульский, Тульский, а вы какой подумали? )))) За мозги ему пора взяться и в футболом начать заняться, Смолов еще безнадежнее выглядел на протяжении 5 лет, но как бросил девушку дуру, попал в нормальный трудовой коллектив, так и результат какой не какой пошел.
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fakel-vrn
1452786268
Бедный кокорин...и никому то он нах не нужен..даже динамо
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REDWHITE_
1452789707
ПУСТЬ БЕРУТ))) для среднего клуба сойдет
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bacardi023
1452790098
Панов за карьеру в три раза меньше забил, а умничает как будто 3 ЧМ выиграл, он даже не разу не играл на ЧМ, не то что забивать. ..чертило. ..
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VVM1964
1452791205
А МОЖЕТ МЫ ВСЕ ЧЕГО-ТО НЕ ДОГОНЯЕМ ? А ВДРУГ ЭТО БУДУЩАЯ ЗВЕЗДА МИРОВОГО УРОВНЯ - ВОТ-ВОТ ВСПЫХНЕТ .
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sky7all
1452817655
Кокорина надо Курбану Бекиичу отдать на перевоспитание. Никаких инстаграмов, только рис, вода и труд.
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sir_Alex
1452827833
Кокорин усилит "Арсенал"
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