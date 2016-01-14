Панов: «Кокорин не способен усилить «Зенит»

Бывший игрок петербургского «Зенита» Александр Панов не считает целесообразным приобретение его бывшим клубом футболиста московского «Динамо» Александра Кокорина.

«Если «Зенит» рассчитывает пройти «Бенфику» и побороться за попадание в полуфинал Лиги чемпионов, им необходимо качественное усиление. Не знаю насколько смог бы усилить состав питерцев Гуарин, но на замену Витселю он бы пригодился. Однако это если бельгиец покинет «Зенит», а вообще питерцам нужно приобретать игроков, способных сразу усилить игру в атаке и обороне.

Усилит ли Кокорин «Зенит»? Уверен, что нет. Он даже в «Динамо» не входит в число лидеров, а уровню «Зенита» и подавно не соответствует. Может, в его игре что-то изменится, если состоится этот переход, но тогда это будет приобретением на перспективу, а на данный момент Кокорин – слабая кандидатура для «Зенита», — сказал Панов.