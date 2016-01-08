Лам: «Точно не планирую играть в РФПЛ после завершения контракта с «Баварией»

Защитник мюнхенской «Баварии» Филипп Лам сказал, что он не сожалеет о том, что всю свою карьеру провел в немецкой Бундеслиге, а также отверг возможность переезда в российский чемпионат.

«Только однажды у меня была возможность покинуть «Баварию», но это было очень-очень давно. Мне даже сложно вспомнить детали. Почему я в Мюнхене? «Бавария» играет в Лиге чемпионов каждый год. Футбольный клуб организован идеально. Кроме того, Мюнхен - это мой дом. Поэтому у меня никогда не было ни малейшей причины что-то менять. Мой контракт истечет, когда мне будет 34 года, после этого с футболом будет покончено.

Я не помню, чтобы у меня были предложения играть в России. По крайней мере, я точно не планирую играть в РФПЛ после завершения контракта в Мюнхене», - отметил Лам.