Месси назван лучшим плеймейкером минувшего года

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) огласила итоговые результаты голосования в категории «Лучший плеймейкер 2015 года».

Первое место рейтинга занял форвард «Барселоны» Лионель Месси, который удостоился звания первый раз в карьере. Он набрал 165 очков, опередив своего одноклубника Андреса Иньесту (91). Замкнул тройку лидеров полузащитник «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло.

1. Лионель Месси («Барселона») – 165

2. Андрес Иньеста («Барселона») – 91

3. Андреа Пирло («Ювентус» / «Нью-Йорк Сити») – 54

4. Эден Азар («Челси»), Кевин де Брюйне («Вольфсбург» / «Манчестер Сити») – 22

6. Яя Туре («Манчестер Сити») – 13

7. Тони Кроос, Лука Модрич (оба – «Реал») – 11

9. Хамес Родригес («Реал»), Хавьер Пасторе («ПСЖ») – 10.