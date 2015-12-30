Раппопорт: «Кержакову нельзя заканчивать карьеру из-за прихоти Виллаш-Боаша»

Бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Раппопорт рассказал о том, как он отнесся к переходу нападающего сине-бело-голубых Александра Кержакова в швейцарский «Цюрих» на правах аренды.

«Я считаю, что ему нельзя заканчивать карьеру из-за прихоти главного тренера. «Зенит» по отношению к Кержакову повел себя непорядочно. Думаю, что все московские клубы могли бы его взять, но ему не дали уйти. Может, дело в материальных причинах или в опасении, что Александр в дальнейшем своей игрой мог насолить «сине-бело-голубым» и возник бы вопрос: зачем его отпустили? Обидно, что человек в течение полгода не играет.

С другой стороны, когда узнаешь, что футболиста, столько сделавшего для клуба, не пускают на базу, то главного тренера нужно было подправить. Это самодурство – других слов не нахожу. Поэтому, на мой взгляд, чем быстрее в «Зените» сменится тренер, тем быстрее команда будет подниматься в турнирной таблице. Так работать нельзя. Удивляет, что президент клуба и генеральный директор не имеют никакого влияния на главного тренера. Решение Кержакова поехать в Швейцарию совершенно правильное. Если он сумеет вернуть игровой тонус, начнет забивать, то шансы возвращения в сборную будут реальными. Происшедшее с Кержаковым можно назвать как угодно: ошибкой, преступлением. Причем все это происходит на глазах воспитанников наших футбольных школ, которые тоже задаются вопросами: почему Кержаков и Аршавин – гордость нашего города – не играют в «Зените»?», – сказал Раппопорт.