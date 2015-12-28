«Рома» уволит Гарсию в случае поражения от «Кьево»

По информации Messaggero, наставник «Ромы» Руди Гарсия с большой долей вероятности лишится своей должности в случае неудачного исхода матча 18-го тура Серии А против «Кьево». На смену французу может прийти экс-главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти, считающийся наиболее вероятным претендентом на этот пост. Напомним, что итальянский специалист уже возглавлял римскую команду с 2005-го по 2009-й годы. Под его руководством «волки» трижды завоевывали серебряные медали, два раза становились обладателями кубка и выигрывали Суперкубок Италии.

После 17-ти туров нынешней Серии А «Рома» занимает пятую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Интера» на четыре очка.