Кержаков: «Я хочу играть в футбол и не собираюсь заканчивать карьеру»

Форвард "Зенита" Александр Кержаков, который проведет остаток сезона в аренде в "Цюрихе", поделился мыслями относительно своего будущего и заявил, что завершение карьеры пока не входит в его планы. Напомним, что контракт 33-летнего футболиста с питерским клубом завершится летом следующего года. До этого же срока рассчитана и аренда нападающего в швейцарском клубе.

"Летом у меня заканчивается контракт с "Зенитом". Все остальное зависит только от того, как я буду играть за "Цюрих". От "Зенита" будет зависеть примерно столько же, сколько от других клубов. Я никогда не скрывал, что в дальнейшем хочу играть в "Зените". Но по истечению срока аренды у меня заканчивается контракт.

Если интерес "Зенита" ко мне сохранится, я, не задумываясь, продлю соглашение. Если нет — буду думать. Я хочу играть в футбол и не собираюсь заканчивать карьеру", – сказа Кержаков.