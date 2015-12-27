Канищев: «Не исключено, что Кержаков летом вернется в «Зенит» и поедет на Евро»

Бывший полузащитник "Зенита" Александр Канищев выразил мнение, что нападающий петербургской команды Александр Кержаков сделал правильный выбор, уйдя в аренду в швейцарский "Цюрих".
– Александр Кержаков, полгода занимавшийся чем угодно, но только не футболом, наконец-то ушел в «Цюрих». Как оценить такой выбор? Сможет ли он после окончания аренды вернуться в «Зенит», а также поехать на чемпионат Европы в составе сборной?
– Скажу так: Швейцария – очень хорошее место для завершения карьеры. Прекрасный воздух, голубые озера, размеренная европейская жизнь. Полагаю, что Кержаков сделал неплохой выбор. Сможет ли он вернуться в «Зенит»? В свое время Аршавина возвращали сюда со скамейки запасных «Арсенала». При этом не думаю, что людей, принимавших подобное решение, интересовала на тот момент боеспособность Андрея. Просто возвращали как зенитовский бренд, руководствуясь не думой о том, какую пользу на поле он может принести клубу, а другими соображениями. Поэтому не исключено, что и Кержаков летом вернется в «Зенит», а также поедет на чемпионат Европы. Хотя Слуцкий – более вдумчивый человек, которого больше интересует не фамилия, а качество того или иного футболиста. Если Александр сможет заиграть в «Цюрихе» на должном уровне, начнет регулярно забивать, наберет форму, то двери в сборную для него снова откроются. С другой стороны, полгода, проведенные без футбола в его возрасте, – это очень большой срок. Сейчас все зависит от самого Кержакова. Посмотрим, как у него в итоге получится. Дай бог, чтобы он еще поиграл на высоком уровне. Хотя, опять же, повторяю: Швейцария – очень хорошее место…
– Полагаете, что Кержаков сделал более правильный выбор, чем в свое время Аршавин и Павлюченко, перешедшие в «Кубань»?
– Безусловно, для жизни и опыта «Цюрих» – то, что надо. К тому же не надо забывать – век футболиста не такой уж и длинный. В этом плане Швейцария – страна с большим потенциалом. Можно какими-то и околоспортивными делами начать заниматься.