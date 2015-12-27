Канищев: «Не исключено, что Кержаков летом вернется в «Зенит» и поедет на Евро»

Бывший полузащитник "Зенита" Александр Канищев выразил мнение, что нападающий петербургской команды Александр Кержаков сделал правильный выбор, уйдя в аренду в швейцарский "Цюрих".

– Александр Кержаков, полгода занимавшийся чем угодно, но только не футболом, наконец-то ушел в «Цюрих». Как оценить такой выбор? Сможет ли он после окончания аренды вернуться в «Зенит», а также поехать на чемпионат Европы в составе сборной?

– Скажу так: Швейцария – очень хорошее место для завершения карьеры. Прекрасный воздух, голубые озера, размеренная европейская жизнь. Полагаю, что Кержаков сделал неплохой выбор. Сможет ли он вернуться в «Зенит»? В свое время Аршавина возвращали сюда со скамейки запасных «Арсенала». При этом не думаю, что людей, принимавших подобное решение, интересовала на тот момент бое­способность Андрея. Просто возвращали как зенитовский бренд, руководствуясь не думой о том, какую пользу на поле он может принести клубу, а другими соображениями. Поэтому не исключено, что и Кержаков летом вернется в «Зенит», а также поедет на чемпионат Европы. Хотя Слуцкий – более вдумчивый человек, которого больше интересует не фамилия, а качество того или иного футболиста. Если Александр сможет заиграть в «Цюрихе» на должном уровне, начнет регулярно забивать, наберет форму, то двери в сборную для него снова откроются. С другой стороны, полгода, проведенные без футбола в его возрасте, – это очень большой срок. Сейчас все зависит от самого Кержакова. Посмотрим, как у него в итоге получится. Дай бог, чтобы он еще поиграл на высоком уровне. Хотя, опять же, повторяю: Швейцария – очень хорошее место…

– Полагаете, что Кержаков сделал более правильный выбор, чем в свое время Аршавин и Павлюченко, перешедшие в «Кубань»?

– Безусловно, для жизни и опыта «Цюрих» – то, что надо. К тому же не надо забывать – век футболиста не такой уж и длинный. В этом плане Швейцария – страна с большим потенциалом. Можно какими-то и околоспортивными делами начать заниматься.