Барбоза: «Надеюсь, в январе Измайлов будет играть в новом клубе»

Известный футбольный агент Паулу Барбоза поделился впечатлениями от игры российских игроков, выступающих в Португалии, а также рассказал, когда бывший полузащитник "Порту" и "Спортинга" Марат Измайлов сможет вернуться в футбол.

– Кто из молодых российских игроков, выступающих в Португалии, за последнее время проявил себя ярче всего?

– Вратарь "Браги" Станислав Крицюк. Все под впечатлением от его удачной игры в чемпионате и Лиге Европы. Если продолжит в том же духе, переход в более сильный клуб – не за горами.

– Когда ждать новостей по Марату Измайлову?

– Он тренируется. Надеюсь, уже в январе будет играть в новом клубе.

– Измайлов на полгода приостановил карьеру из-за болезни младшего сына. Как здоровье ребенка?

– Не хочу вдаваться в подробности личной жизни Марата. Скажу лишь, что сейчас все проблемы решены. Марат готов играть.

– В России или Европе?

– На данный момент шансы – 50 на 50.