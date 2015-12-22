Семин: «Не верю, что Лоськов отказался от прощального матча»

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, что поддерживает связь с экс-полузащитником железнодорожников Дмитрием Лоськовым и считает, что руководство клуба должно организовать прощальный матч футболиста.

- Не постоянно, но вижусь с Лоськовым. Но вот недавно на матче "Локомотив" – "Спортинг" сидели в одной ложе. Дмитрий хорошо выглядит, ходит на футбол, ждет работы. Когда карьера заканчивается, трудоустройство – самая большая проблема. Но нельзя не использовать опыт и знания игрока, столь много сделавшего для клуба. Это тоже касается развития футбола. Почему такие люди не востребованы?

– Лоськов не сетовал, что так и не состоялся его прощальный матч?

– Надеюсь, что этот матч однажды организуют. Или сегодняшние руководители, или завтрашние.

– Дмитрий вроде сам отказался от прощального матча…

– Не может такого быть! Я в это не верю.