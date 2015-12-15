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    • Дмитрий Черышев: «Денис не думает о продолжении карьеры в России»

    Дмитрий Черышев: «Денис не думает о продолжении карьеры в России»

    Отец полузащитника «Реала» Дениса Черышева Дмитрий Черышев ответил на вопросы о будущем футболиста.

    Зимой Денис вновь окажется в "Вильярреале"?

    – Не знаю. Пока информации у меня нет.

    – Сам Денис склоняется к уходу?

    – А как вы думаете? Хочет ли он оставаться в "Реале", если он там не играет?

    – Приоритет – остаться в Испании?

    – Если честно, даже не знаю пока, что ему порекомендовать. Многое будет зависеть от клуба. Что решит "Реал" – продаст или отдаст в аренду? Пока не известно.

    – Никита Симонян вот посоветовал вашему сыну перейти в российский клуб, в частности в "Спартак".

    – Я бы не хотел комментировать эти слова.

    – Значит, российский вариант отпадает?

    – В данный момент о России не думаем, – сказал Дмитрий Черышев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.12.2015 19:15
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    Комментарии (4)
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    andrey16351
    1450208657
    в Италии бы себя попробывал!Там его такие команды как Милан...даже с травмой и дв умя ненужными игроками возьмут!!!
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    Дима1960
    1450213712
    Ехать в Россию раньше 33 профессиональная смерть для Дениса.
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    sidul1
    1450216736
    а кто это
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    ologreds
    1694996588
    numo452046
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