Гасилин: «В скором будущем планирую перейти в первую команду «Шальке»

Чемпион Европы до 17 лет и вице-чемпион в возрасте до 19 лет Алексей Гасилин рассказал, что уже адаптировался в «Шальке-04» и в скором будущем планирует перейти в состав первой команды.

«Я уже здесь четыре месяца, язык подучил и ко всему привык: к стране, людям, партнерам. В скором будущем планирую перейти в первую команду. Процесс адаптации прошел, поэтому мне будет легче показывать все свои лучшие качества. Я не жалею, что играю в Германии в "Шальке", хоть сейчас и во второй команде. Считаю, что все впереди.

Я, конечно, как человек, родившийся в Санкт-Петербурге, всегда мечтал играть за "Зенит". Но, как футболист, я сейчас чувствую, что нахожусь в стране, где уровень футбола развился за последние 20 лет стремительнее всех. Думаю, сейчас чемпионат Германии – это один из ведущих», - сказал Гасилин.